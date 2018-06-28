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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
D-8 Komisyonu'nun 40. toplantısı - İSTANBUL

D-8 Komisyonu'nun 40. toplantısı - İSTANBUL

- D - 8 Genel Sekreteri Büyükelçi Ku Jaafar Ku Shaari: - D - 8 Genel Sekreteri Büyükelçi Ku Jaafar Ku Shaari: - "Belirlediğimiz yol haritası, ufkumuzu daha fazla genişletecek bir vizyona sahip. D - 8 için daha fazla şeyler yapabileceğimize inanıyoruz" - Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika İkili Siyasi İlişkiler Genel Direktörü Büyükelçi Kerem Kıratlı: - "Ticaretten sanayiye, turizmden tarıma, ulaştırmadan gıda güvenliğine kadar birçok alanda bu geniş coğrafyada halkların potansiyeliyle D - 8'in yapacağı çok iş var. Yeni dönemde D - 8'i, daha ileri düzeylere çıkarmak istiyoruz"İSTANBUL (AA) - D - 8'in yönetim organı olan ve bakanlar konseyi rehberliğinde faaliyetlerine devam eden D - 8 Komisyonu'nun 40. toplantısı İstanbul 'da başladı.
Komisyon toplantısı, geçen yıl gerçekleştirilen D - 8 zirve toplantısı sonrasında ilk resmi toplantı olması özelliği taşıyor.Zirvede alınan kararlar ve belirlenen hedefler doğrultusunda izlenecek adımlar ve yolların görüşüldüğü toplantıda, geçen yılki Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda gündeme gelen D - 8 internet sayfasının yenilenmesiyle ilgili olarak yeni sayfa da açılacak.D - 8 Genel Sekreteri Büyükelçi Ku Jaafar Ku Shaari, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen 20 yılın ardından D - 8'in ilk döngüsünü tamamladığını hatırlatarak, "Belirlediğimiz yol haritası, ufkumuzu daha fazla genişletecek bir vizyona sahip. D - 8 için daha fazla şeyler yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.
D - 8'in ticaret, tarım, turizm, sanayi, ulaştırma gibi alanlara odaklandığına değinen Shaari, "Alanlar, sadece bunlarla kısıtlı kalmayacak, farklı sektörlere, özellikle özel sektöre daha da önem vererek farklı projelere imza atmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.
Shaari, bazı ekonomik değerlendirmelerde gelecek 20 yılda D - 8 ülkelerinin bazılarının dünya sıralamasında ilk 10'da yer aldığını aktararak, Türkiye'nin de ilk 10'da olacağının beklendiğini söyledi.

Shaari, "D - 8'in geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Projelere odaklanarak D - 8'in büyümesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı. - "Büyük bir coğrafyada büyük bir potansiyel içeriyor"Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika İkili Siyasi İlişkiler Genel Direktörü Büyükelçi Kerem Kıratlı da D - 8 üyesi 8 ülkenin komiserlerinin komisyon toplantıları yaptığını, daha sonra dışişleri bakanları konseyinin ardından da zirve toplantısının yapıldığını anlattı.Türkiye'nin D - 8'in kurucularından biri ve dönem başkanı olduğunu hatırlatan Kıratlı, şunları paylaştı:"D - 8, 3 kıtaya yayılan 1,2 milyar nüfusa ve 3,7 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip. Büyük bir coğrafyada büyük bir potansiyel içeriyor. Dönem başkanlığı olarak 20 Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde ve başkanlığında düzenlediğimiz zirvede D - 8'i, 21. yüzyılın sınamalarına uyarlamak, hem temsil ettiği toplumların, ülkelerin, coğrafyaların hem de çağın gereklerine daha iyi cevap verir hale getirmek için bir yenilenme içine sokmak istedik. Ticaretten sanayiye, turizmden tarıma, ulaştırmadan gıda güvenliğine kadar birçok alanda bu geniş coğrafyada halkların potansiyeliyle D - 8'in yapacağı çok iş var. Yeni dönemde D - 8'i, daha ileri düzeylere çıkarmak istiyoruz."Kıratlı, bugünkü toplantının geçen yılki zirvenin ardından düzenlenen ilk komisyon toplantısı olduğunu belirterek, "Zirvede, devlet ve hükümet başkanlarının çizdiği hedefler doğrultusunda D - 8'in neyi, nasıl gerçekleştirebileceği ortaya konulmuştu. Toplantıda bu konudaki ilerlemelerimizi gözden geçirmek ve sonbaharda düzenlenecek dışişleri bakanları konseyine, daha sonra dönem başkanlığını Bangladeş'e devredeceğimiz zirveye giderken, bu hedeflerimizi gerçekleştirmiş olmak istiyoruz. Komisyon toplantımız, hem bir değerlendirme hem de bundan sonra alacağımız yolun ana hatlarını belirlemeyi amaçlıyor." diye konuştu.
D - 8 Komisyonu'nun toplantısı, yarın sona erecek.

Dışişleri Bakanları Bakanlar Konseyi Özel Sektör Yol Haritası Gıda Güvenliği 

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