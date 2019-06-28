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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
D-100 Karayolunda zincirleme trafik kazası

D-100 Karayolunda zincirleme trafik kazası

Kazaya karışan araçlar

Polis Hastane Trafik Kazası Trol 

-Yoğun trafik oluştu
-Polis ekiplerinin çalışması
-Çiftin gözaltına alınışı

( İSTANBUL ) - Makas attıklarını ifade eden çift olay yerinde gözaltına alındı İSTANBUL

- 100 Karayolu Uzunçayır mevkisinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası yaralılar ambulansla çevre hastanelere götürülürken trafiği tehlikeye düşürecek hareket yaptıklarını kabul eden karı koca gözaltına alındı. Sekiz araç birbirine girdi Saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkinde seyir halinde olan 34 YC 0176 ve 34 JG 3740 plakalı araçların sürücüleri Betül Şahin ve Ahmet Şahin çifti makas atarak ilerlerken seyir halindeki diğer araçlara çarptılar. Toplamda sekiz aracın karıştığı kazada yedi yaralıdan ikisi kaza yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı çevre hastanelere götürülürken Şahin çifti kazanın kendileri yüzünden meydana geldiğini kabul ederek polise bilgi verdi. Trafik polisleri kazaya karışan tüm araçların sürücülerine alkol kontrolü yaptı. Kazadan dolayı D-100 Karayolu Ankara istikameti tek şeride indi. Uzun araç kuyruğunun oluşmasına neden olan kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla kaldırılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler araçlardan yola sıçrayan parçalar ve cam kırıklarını temizledi. Kazaya neden olduklarını ifade eden Şahin çifti olay yerinde asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
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