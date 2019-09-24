D-100 kara yolundaki kaza ulaşımı aksattı - KOCAELİ
- Kara yolunda oluşan trafik yoğunluğundan görüntülerD - 100 kara yolundaki kaza ulaşımı aksattı - Kara yolunun Kocaeli kesimi İstanbul yönünde meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de D - 100 kara yolu İstanbul istikametinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası, ulaşımda aksaklığa yol açtı.Alınan bilgiye göre, D - 100 kara yolu İstanbul yönünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Seka Tünel girişinde işaret direğine çarpan E.A. idaresindeki 39 BE 245 plakalı tıra, arkadan gelen İ.Y. idaresindeki 34 ZT 6016 plakalı tır çarptı.Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan E.A, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kazada yaralanan E.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle D - 100 kara yolunun İstanbul yönü İzmit kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu.
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