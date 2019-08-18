D-100 kara yolunda yoğunluk - KARABÜK

- D - 100 kara yolunda yoğunluk - Genel görüntülerD - 100 kara yolunda yoğunluk - Kurban Bayramı tatilini uzatarak bugün dönüşe geçen sürücüler nedeniyle D - 100 kara yolu Karabük kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.KARABÜK (AA) - Kurban Bayramı tatilini uzatarak bugün dönüşe geçen sürücüler nedeniyle D - 100 kara yolu Karabük kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.Karadeniz'deki illerden İstanbul, Kocaeli, Sakarya'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle D - 100 kara yolu Kemikli rampalarında akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.Yoğunluk, Karabük 'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunun özellikle Karabük - Bolu il sınırı kesiminde etkili oluyor.Samsun istikametinde ise trafik akışı normal seyrediyor.Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım