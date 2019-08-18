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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
D-100 kara yolunda yoğunluk - KARABÜK

D-100 kara yolunda yoğunluk - KARABÜK

- D - 100 kara yolunda yoğunluk - Genel görüntülerD - 100 kara yolunda yoğunluk - Kurban Bayramı tatilini uzatarak bugün dönüşe geçen sürücüler nedeniyle D - 100 kara yolu Karabük kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.KARABÜK (AA) - Kurban Bayramı tatilini uzatarak bugün dönüşe geçen sürücüler nedeniyle D - 100 kara yolu Karabük kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.Karadeniz'deki illerden İstanbul, Kocaeli, Sakarya'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle D - 100 kara yolu Kemikli rampalarında akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.Yoğunluk, Karabük 'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunun özellikle Karabük - Bolu il sınırı kesiminde etkili oluyor.Samsun istikametinde ise trafik akışı normal seyrediyor.Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karya Trol 

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