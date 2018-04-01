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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
D-100’den geçen 280 tekerlekli devasa tır görenleri şaşırttı İzle

D-100’den geçen 280 tekerlekli devasa tır görenleri şaşırttı İzle

-Devas tırın yol boyu getirilme görüntüleri

Uzunlu Fabrika Nani Trol 

--Detaylar

( KOCAELİ - HD)- Yunanistan’a ihraç edilecek olan 395 tonluk trafo D-100’den güçlükle ilerledi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinden Derince Liman’ına 395 tonluk trafo taşıyan 280 tekerlekli dev tır görenleri şaşırttı. Ortalama saatte 20 kilometre hızla ilerleyen ve D-100 Karayolu'nda yaklaşık 40 km yol alan tır 6.5 saatte Derince Limana ulaştı. Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir elektrik sistemleri üreten fabrikaya ait 395 tonluk trafo Yunanistan’a götürülmek için D-100 Karayolu üzerinden Derince Limanı’na getirildi.
Gece saat 01.30 sularında Gebze’deki fabrikadan yola çıkan trafo 280 tekerlekli 70 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde devasa tır ile 08.00’de Derince Limanı’na geldi. Ortalama saatte 20 kilometre hızla ilerleyen ve yaklaşık 40 km yol alan tır için yol boyunca kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, bazı noktalarda ise araçlar yan yollara yönlendirildi. Battı çıktı ve viyadüklerden geçerken tırın lastik hava basınçları düşürüldü. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Karayolları ve firma yetkilileri geçiş esnasında güvenlik önlemleri aldı. Yolda giden devasa tırı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yunanistan’a götürülecek olan trafonun burada Ptolemais Santrali’ne kurulacağı öğrenildi. (UK
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