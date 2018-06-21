D-100’de tır devrildi, sebzeler yola saçıldı

-Yola saçılan sebzeler

-Oluşan trafik

-detay



( KOCAELİ -HD) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü tır beton refüje çarparak devrildi. Meydana gelen kazada tırdaki sebzeler yola saçıldı. Kaza Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Gümrük Kavşağı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya’dan yola çıkan ve İstanbul’a seyir halinde Mahmut K. İdaresindeki 07 YED 80 plakalı sebze yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine beton refüje çarparak devrildi. Tırın devrilmesi sonucunda kasadaki sebzeler yola saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan tır sürücüsü Mahmut K. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yola saçılan sebzeler nedeniyle trafik polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Kazaya karışan tır ve yol saçılan sebzelerin kaldırılması ile birlikte trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

