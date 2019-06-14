Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
D-100’de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı Haberi

D-100’de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı Haberi

Kaza yeri görüntüleri

Hastane Karya Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-araçların görüntüsü
-detaylar

( SAKARYA )- D-100’de bariyerler faciayı önledi SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında tırın sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Erenler ilçesi D-100 karayolu Bekirpaşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 63 F 1954 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkartılan yaralı sürücü M.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza sonucu bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kaza yapan tırın yoldan kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı