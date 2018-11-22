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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
D-100’de 6 araç birbirine girdi: 2 yaralı

D-100’de 6 araç birbirine girdi: 2 yaralı

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Araçlardan görüntü
--uzun araç kuyruklarının oluştuğu yoldan görüntü
--Vatandaşlarla röp.

( KOCAELİ ) D100’de 6 araç birbirine girdi: 2 yaralı- D100’de kaza sonrasında uzun araç kuyrukları oluştu KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu’nda 6 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, kaza sebebi ile yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti Körfez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nihat İ. idaresindeki 41 FU 917 plakalı tır sürücüsünün direksiyon kemiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak Ali Kemal İ. yönetimindeki 34 RT 3776 plakalı otomobile arkadan çarptı. Aynı istikametten gelen Anıl Y. idaresindeki 34 AH 5961 plakalı otomobil, İlker A. yönetimindeki 06 DDT 96 plakalı otomobil, Oğuzhan T. kontrolündeki 61 TS 069 plakalı otomobil ve İbrahim Hakkı A. idaresindeki 64 BD 807 plakalı otomobil de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Kazada sürücülerden İlker A. ile aynı otomobil içerisinde bulunan Orhan A. ve sürücülerden Ali Kemal İ. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anını anlatan sürücülerden Ali kemal İ., tırın kendisine arkadan çarptığını ve daha sonra arkadan gelen araçlarında duramayarak kazaya karıştıklarını söyledi.

Meydana gelen kaza sebebi ile D100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (MK
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