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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Çuvala doldurulup ölüme terk edilen tavukları yoldan geçen genç kurtardı Haberi

Çuvala doldurulup ölüme terk edilen tavukları yoldan geçen genç kurtardı Haberi

-Tavuklardan detaylar

--Röp

( SİVAS )- Çuvala konularak ölüme terk edilen tavukları tesadüfen fark eden genç, tavuklardan dördünü kurtarmayı başardı SİVAS

- Çuvala konularak ölüme terk edilen tavukları tesadüfen fark eden genç, tavuklardan dördünü kurtarmayı başardı. Sivas’ın Gürün ilçesi Suçatı mahallesinde Aytekin Derebağı (24) isimli genç mahalle dışında arazide kar altında kalmış ağzı bağlı bir çuvaldan sesler geldiğini fark etti. Çuvalın ağzını açan genç çuvalın içerisinde biri ölü 4 tanesi ise yarı baygın vaziyette tavuklar olduğunu gördü. Derebağı sağ kalan tavukları evine götürüp besledi ve ısınmalarını sağladı. Derebağı, tavukları çuvala koyarak ölüme terk eden kişiyi vicdansızlık ile suçladı. (YK-GF-
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