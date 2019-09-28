Çürük raporlu kaymakamlık binasının taşınması hızlandırılıyor Haberi

-bina girişinden ayrıntılar

-vatandaşlardan röp

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Geçtiğimiz günlerde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Marmaraereğilisi İlçesinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem nedeniyle daha önce çürük raporu verilen İlçe Kaymakamlık binasının taşınma çalışmalarının hızlandırılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası İstanbul’un Silivri İlçesine en yakın komşu durumunda olan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan vatandaşlarda büyük panik yaşadı. Deprem sonrası daha önce Marmaraereğilisi İlçesi Kaymakamlık binasının girişinde hasar meydana geldiği iddia edildi. Hasar sonrası binada inceleme yapıldı. Daha önce yapılan incelemelerde çürük raporu verilen kaymakamlık binasının boşaltılıp başka bir yere taşınması için girişimlerin hızlandırılacağı öğrenildi. Alican Akmercan İsimli vatandaş , “Deprem anında oturuyorduk. Birden deprem olunca kaçmaya başladık. İşte büyük bir panik, eve gittiğimizde evde kimse yoktu. 99 depreminin gördüğüm için bu biraz normal gibi geldi” dedi.

Deprem anını yaşayan vatandaşlardan Hakkı Bilgi de, “Şok yaşadık. Komşularda çatlaklar var. Çok hissedilmiş gece yatamadık. Kaymakamlık binasında çatlaklar varmış onu da duyduk” diye konuştu.

Marmaraereğilisi’nde öğretmenlik yapan Duygu Özdamarlar ise “Deprem anında dersteydik. Panşk olduk ama öğretmen olduğumuz için önceliğimiz öğrenciler. Düzenli bir şekilde tüm arkadaşlarımızla birlikte önce öğrencilerin okulu boşaltmasını sağladık. Daha sonra velilerden çocuklarını almak için gelenler oldu. Tabi ki haliyle deprem çok kötü bir şey. Halen deprem adı geçince ayaklarım titriyorç Az önce minibüsteydik bir daha deprem olmuş 3.8 şiddetinde Silivri açıklarında (HLD-

