Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çürük raporlu kaymakamlık binasının taşınması hızlandırılıyor Haberi

Çürük raporlu kaymakamlık binasının taşınması hızlandırılıyor Haberi

binadan detaylar

Kaymakamlık Öğretmen Çürük Raporu Öğrenciler Öğretmenlik 

-bina girişinden ayrıntılar
-vatandaşlardan röp
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Geçtiğimiz günlerde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Marmaraereğilisi İlçesinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem nedeniyle daha önce çürük raporu verilen İlçe Kaymakamlık binasının taşınma çalışmalarının hızlandırılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası İstanbul’un Silivri İlçesine en yakın komşu durumunda olan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan vatandaşlarda büyük panik yaşadı. Deprem sonrası daha önce Marmaraereğilisi İlçesi Kaymakamlık binasının girişinde hasar meydana geldiği iddia edildi. Hasar sonrası binada inceleme yapıldı. Daha önce yapılan incelemelerde çürük raporu verilen kaymakamlık binasının boşaltılıp başka bir yere taşınması için girişimlerin hızlandırılacağı öğrenildi. Alican Akmercan İsimli vatandaş , “Deprem anında oturuyorduk. Birden deprem olunca kaçmaya başladık. İşte büyük bir panik, eve gittiğimizde evde kimse yoktu. 99 depreminin gördüğüm için bu biraz normal gibi geldi” dedi.
Deprem anını yaşayan vatandaşlardan Hakkı Bilgi de, “Şok yaşadık. Komşularda çatlaklar var. Çok hissedilmiş gece yatamadık. Kaymakamlık binasında çatlaklar varmış onu da duyduk” diye konuştu.
Marmaraereğilisi’nde öğretmenlik yapan Duygu Özdamarlar ise “Deprem anında dersteydik. Panşk olduk ama öğretmen olduğumuz için önceliğimiz öğrenciler. Düzenli bir şekilde tüm arkadaşlarımızla birlikte önce öğrencilerin okulu boşaltmasını sağladık. Daha sonra velilerden çocuklarını almak için gelenler oldu. Tabi ki haliyle deprem çok kötü bir şey. Halen deprem adı geçince ayaklarım titriyorç Az önce minibüsteydik bir daha deprem olmuş 3.8 şiddetinde Silivri açıklarında (HLD-
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
Bayırbucak Türkmenlerine YardımBayırbucak Türkmenlerine Yardım
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı