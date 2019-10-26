Cumhuriyetin kurulmasında rol alan önemli isimler tuvale döküldü İzle

-Eğitmenler röp.

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( İSTANBUL )- Büyükçekmece’de Cumhuriyet Sergisi açıldı İSTANBUL



- Büyükçekmece’de Cumhuriyet’in 96’ncı yılı dolayısıyla düzenlenen ‘Cumhuriyet Sergisi’nin açılışı yapıldı. Cumhuriyetin kurulma aşamasında rol alan önemli isim ve olayların tuvalle döküldüğü sergi yoğun ilgi gördü. Büyükçekmece Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 96’ncı yılı münasebetiyle Halk Akademisi Güzel Sanatlar eğitmenlerinin çalışmalarının yer aldığı Cumhuriyet Sergisinin açılışı yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan açılışta eğitmenler ile öğrenciler al bayraklı tişört giyerek kurdeleyi hep beraber kesti. Sergide Cumhuriyet’in kurulmasında önemli rol alan kişi ve olaylar kronolojik sıralaması ile resmedilirken Seyit Onbaşı, Bandırma Vapuru, Al bayrak, Yaşasın Cumhuriyet Pankartı kaldıran çocuklar ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tuvale döküldü. Öte yandan açılışından ardından sergide emeği geçen eğitmenlere hediye takdim edildi. “Umarım herkes Atatürk ilke ve inkılapları yolunda geleceğe adımlarını daha kuvvetli atar” Sergi hakkında konuşan Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Güzel Sanatlar eğitmenlerinden Birgül Ergene, “Bu çalışmada güzel sanat eğitmeni bütün arkadaşlarımızla birlikte cumhuriyeti çocuklara gelen konuklarımıza anlatmak istedik. Umarım herkes Atatürk ilke ve inkılapları yolunda geleceğe adımlarını daha kuvvetli atar” dedi.

“Cumhuriyetle taçlanan bir eser ortaya koyduk” Sergi ile bir tarihi resmettiklerini ifade eden eğitmen Ayşen Mandacı, “Aslında biz burada tarih anlattık. Kurtuluş Savaşı ile başlayan cumhuriyetle taçlanan bir eser ortaya koyduk” diye konuştu.

Bu tarz sergilerin devam edeceğini belirten eğitmen Yavuz Deniz ise, “Toplumda sanat yoksa hayat damarlarından biri eksiktir sözü ile biz de cumhuriyet için belli projeler yürütüyoruz. Cumhuriyete kadar geliş sürecini resmettik” şeklinde konuştu.





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