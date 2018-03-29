'Cumhuriyetin Bellek Arşivi' sergisi açıldı - İSTANBUL Haberi
"Cumhuriyetin Bellek Arşivi" sergisi açıldı - İSTANBUL - Sergiden detaylar - Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in konuşması - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması"Cumhuriyetin Bellek Arşivi" sergisi açıldı - CHP Grup Başkanvekili Özel: - "Sergiyi gezdiğimizde, birçok demokrasi belgesini, birçok kritik kavşağı ve sıkıntılı dönemi, o dönemlerin aşılışını, gurur veya üzüntü duyacağımız pek çok olayı görüyoruz"İSTANBUL (AA) - "Cumhuriyetin Bellek Arşivi" sergisi, Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, serginin açılışında, 1919'dan 1992 yılına kadar CHP tarihinde olan her şeyin, bu sergide bulunduğunu belirterek, CHP tarihinin ülkenin ve Cumhuriyetin tarihiyle ve demokrasiyle eşdeğer ve paralel bir tarih olduğunu söyledi.
Bu nedenle son derece gururlu olduklarını ifade eden Özel, "Sergiyi gezdiğimizde, birçok demokrasi belgesini, birçok kritik kavşağı ve sıkıntılı dönemi, o dönemlerin aşılışını, gurur veya üzüntü duyacağımız pek çok olayı görüyoruz. Bu çok önemli." dedi. CHP'nin tarihiyle pozitif anlamda ilgilenilmediğini öne süren Özel, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP tarihinden bazı sayfaları cımbızlayarak, bazı manşetleri alarak bunun üzerinden CHP'yi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Geçmişte CHP'nin kurucusu Cumhuriyet'in ilk iki Cumhurbaşkanı, Atatürk ve yine İsmet İnönü'ye yönlendirdiği acımasız eleştiriler ortada. Onu görünce bir de bu serginin yapıldığı yer 1550 yılında Mimar Sinan tarafından yapılmış. Cumhurbaşkanı'nın o söylemlerine Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirinden dizelerle cevap verilebilinir. Akif diyor ki; O Mimar Sinan'ın müthiş eseri, o büyük eseri Süleymaniye için, 'Gel Süleymaniye'yi yıkalım desen bir kazma kürek iki de ırgat gerek. Gel yeniden yapalım desen, bir Sinan bir de Süleyman gerek' diyor. Şimdi CHP'nin tarihi üzerinden CHP'ye, kurucu genel başkanına, CHP'nin kurucu kadrolarına saldıranlara da, Cumhuriyetin kazanımlarıyla bir gün dil devrimiyle, öbür gün İstiklal Marşı'nın bestesiyle kavga edenlere de şunu söylemek gerekiyor; 'Yıkmak kolay bir kazma kürek, iki de ırgat gerek. Gel yeniden yapalım desek, o zaman Atatürk ve bir de İnönü gerek. Bu yüzden Cumhuriyetin değerlerine ve Cumhuriyete saygı duymak ve CHP'nin kurucu babalarına, hiçbir demokrasi, kurucu babalarına saldırmaz. Buna çok dikkat etmek gerekiyor."Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç da sergiye katkıda bulunanlara teşekkür etti.Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ise "CHP'nin tarihini başlasanız 10 saat, 30 saat konuşabilirsiniz. Bizler 20'şer dakikalık konuşmalar yapacağız. Buradan ayrılırken şunu söylemek isterim; bütün tarihi eserlerde olduğu gibi buranın kıymetini bilelim." dedi. Tarihi Kethüda Hamamı'nda açılan ve tarihe ışık tutan sergide, 1919 - 1992 yıllarını kapsayan döneme ait eski gazete küpürleri, tüzükler, kitaplar, fotoğraflar ve tarihe tanıklık eden birçok döküman yer alıyor. Serginin koordinatörlüğünü Ayça Akpek, küratörlüğünü ise Özlem Alıcı üstleniyor.Sergi, 15 Nisan 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.