- Cumhuriyetin 96. yıl dönümü Azerbaycan’da coşkuyla kutlanıyor İzle

-Türk Şehitliğine çelenk bırakılması

-Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunması

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-Şehitlik Özel defterinin imzalanması

-Temsili şehit kabirlerine karanfil bırakılması

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( BAKÜ ) BAKÜ



- Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Türk Şehitliği’nde düzenlenen törenle kutlandı. Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC’nin Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamların da katıldığı tören, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral’ın şehitlik abidesine çelenk koymasıyla başladı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Büyükelçi Özoral şehitlik özel defterini imzaladı. Büyükelçi Erkan Özoral şehitlik özel defterine, “Aziz şehitler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yıl dönümünü bugün kardeş Azerbaycan’da kutlamanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti aradan geçen 96 yılda daha da güçlenmiş ve gelişmiştir. Bugün yaşadığımız bütün sıkıntılarla, düşmanlıklarla ve hıyanetlerle sonuna kadar mücadele etmenin azim ve kararlılığındayız. Sizler gibi bizler de çok iyi biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Hepinizin ruhu şad olsun. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini yazdı. Daha sonra temsili şehit kabirlerine karanfillerin bırakıldığı tören, Azerbaycan Şehitliği’nin ziyaret edilmesiyle sona erdi. Aliyev'den Erdoğan'a 29 Ekim tebriği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. Mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan ve Türk halkını Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, bugünün Türkiye’sinin dünyanın öncü ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasında dayanışma, karşılıklı güven ve desteğe dayanan stratejik ortaklığın, Azerbaycan ve Türk halklarının refahına ve iki ülkenin kapsamlı kalkınmasına katkıda bulunacağına emin olduğunu vurguladı.



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