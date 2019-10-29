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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhuriyetin 96’ncı kuruluş yıl dönümü geleneksel Cumhuriyet Balosu'yla kutlandı İzle

Cumhuriyetin 96’ncı kuruluş yıl dönümü geleneksel Cumhuriyet Balosu'yla kutlandı İzle

İstiklal marşının okunması

Sosyal Medya Milli Bayram Milli Bayramlar Saygı Duruşu İstiklal Marşı 

-Pastanın kesilmesi
-Başkan röportaj
-Söyleşi
-Konser

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Büyükçekmece’de Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümü geleneksel Cumhuriyet Balosu'yla kutlandı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla geleneksel hale gelen “Cumhuriyet Balosu” düzenlendi.
Büyükçekmece'de bir otelde düzenlenen baloya Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, milletvekilleri, ilçe başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve Büyükçekmeceliler katıldı.
Baloda ev sahibi Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, eşi Hatice Akgün ile birlikte konukları kapıda karşılayarak tek tek ilgilendi. Balo, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinlik, Siyasetçi Hikmet Çetin’in söyleşisi ile devam etti. 96’ncı yıl pastasını Başkan Akgün ve katılımcılar birlikte kestikten sonra sahneye çıkan Ayşen Birgör, Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyleyerek vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Birgör’ün şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet'in yeni yaşını kutladı. Asıl amacın Cumhuriyet bayramının coşkusunu yaşatmak olduğunu söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Cumhuriyetimizin 96’ncı yılı kutlu olsun Cumhuriyet özgürlüktür, Cumhuriyet adalettir, hukuktur. Büyükçekmece Belediyesi olarak halkımızla beraber 36 yıldan beri başlatmış olduğumuz Cumhuriyet Balosu ve Cumhuriyet kutlamalarının balo bölümündeyiz. 28 Ekim Cumhuriyet iradesinin kurulacağının büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından haberinin verildiği akşam. Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşatmak asıl amacımız hissettirmek unutturmamak. Çünkü son zamanlarda internetin çok hızlı olması sosyal medyaya çocuklarımızın gömülmesi bazı şeyleri unutturuyor. Atatürk’ü, Cumhuriyet’i ve Cumhuriyet’in değerlerini milli değerlerimizi yaşatmak için bütün milli bayramlarımızda en üst noktada kutlamaları yapmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimiz kutlu olsun” ifadelerinde bulundu.
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