Cumhuriyet yürüyüşünde attan düşen binici atların ayakları altında kalmaktan son anda kurtuldu

-At üzerinden düşme anı.

-Diğer atların arasına düşmesi.

-Yerdeki Türk bayrağını Polis in katlayarak alması.

-Konser alanı.

-Ali Altay'ın şarkıları

-Belediye Tarafından sünnet ettirilen Çocuklar.

-Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz' in konuşması.

-Konser den detaylar.

-Yürüyüş ve konser alanından dorne görüntüsü.



( BURDUR -ÖZEL)- Düşme sonrasında yerde kalan Türk Bayrağını polis katlayarak aldı. BURDUR



- Burdur'da düzenlenen 30 Ağustos Cumhuriyet yürüyüşünde attan düşen binici, diğer atların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Atının ayağının kayması sonucu yere kapaklanan binici, şans eseri olayı yara almadan atlatırken, hızlıca toparlanıp tekrar atıra binerek korteje katıldı.

Bu arada binicinin düşürüp yerde unuttuğu Türk Bayrağı, kortejde görevli bir polis memuru tarafından yerden alındı. Burdur Belediyesi tarafından her yıl yapılan 30 Ağustos Cumhuriyet yürüyüşü Köprübaşı mevkilisinden başladı.

Belediye Bandosu eşliğinde başlayan yürüyüşe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sırasında ise en önde giden 5 atlıdan biri atın ayaklarının kayması sonrasında yere düştü. Diğer atların ayaklarının dibine düşen binici kendini zor kurtardı. Atların arasından şans eseri kurtulan binici, atına binip korteje devam etti. Binicinin elinde bulunan ve yere düşen Türk Bayrağı görevli polis katlayarak yerden aldı. Yürüyüş Sonrasında Sanatçı Ali Altay Konser verdi. Bu yıl kutlamalar çerçevesinde 10 çocuk belediye tarafından sünnet ettirilirken Sanatçı Ali Altay’ ın söylediği şarkılar katılanları coşturdu. Sanatçı Ali Altay’a kahve takımı hediye eden Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz” Bu gün 30 Ağustos zafer bayramı tam 97 yıl önce emperyalizmin Anadolunun böğrüne bir hançer gibi saplandığı günlerden sökülüp İzmir’ den denize atıldığı. 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile bugüne kadar gelen bağımsız Türkiye nin savunucu Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha rahmetle anıyoruz “ dedi