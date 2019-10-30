"Cumhuriyet Yürüyüşü" - NEVŞEHİR - Cumhuriyet yürüyüşüne katılan vatandaşların ellerinde bayraklar taşıyıp, slogan atmaları - Atatürk anıtına çelenk sunulması - CHP Nevşehir İl Başkanı Kmail Gülmez'in konuşması - CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın konuşmasıNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'de CHP İl Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi. CHP İl Başkanlığı binası önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan partililer, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları ile Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.CHP İl Başkanı Kamil Gülmez'in anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. - Vali Aktaş'ın davetiyle yürüyüş yapıldıCHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, burada yaptığı konuşmada, kentte düzenledikleri yürüyüşe Nevşehir Valiliğinin izin vermediği yönünde tartışmaların gündeme geldiğini, Vali İlhami Aktaş'ın daveti üzerine bugün bir araya geldiklerini ve yürüyüşü gerçekleştirdiklerini dile getirdi.Sarıaslan, şunları söyledi:"Birtakım yanlış anlaşılmalara yol vermemek adına Sayın Vali bizi bugün çay içmeye davet etti. Kendisiyle görüştüğümüzde, 'Ben Japonya'daydım. Yasaklamada benim imzam yok ama imzası olan şahıstan da bunun hesabını soracağız' dedi. Biz devletin sözüne güvenmek zorundayız. İmza atan şahıstan hesap sorulmazsa, ben milletvekili olarak buradaki Nevşehir halkıyla bunun hesabını sorarız."Faruk Sarıaslan, konuşmasını, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirinden bir bölüm okuyarak son verdi.CHP İl Başkanı Gülmez de cumhuriyetin değerleri ile Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmaya devam edeceklerini ifad ederek, "Cumhuriyetimiz, saraydan, sultandan umudu kesen, halkın kendi kaderini kendi eline almasıyla doğan bir cumhuriyettir. Gerçek anlamda bir halk cumhuriyetidir. Görevimiz kutsaldır. Namus, şeref ve onurumuzun simgesi olan bu değeri, Atatürk devrimlerini korumaya ant içiyoruz." dedi. Etkinlik, konuşmalarından ardından sona erdi.
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