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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları’nda ilkokula yeni başlayan öğrencilerin oryantasyon eğitimi başladı

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları’nda ilkokula yeni başlayan öğrencilerin oryantasyon eğitimi başladı

- Öğrencilerden detay

Alışveriş Eğitim Sistemi Öğretmenler Öğrenciler Birinci Sınıf 

-- Oryantasyon eğitimi
-- Velilerden detay
-- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Kübra Yerlikaya Alim röportaj

( SİVAS ) SİVAS

-. Sabah okulda düzenlenen programda öğrenci velileri, öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri kahvaltı da bir araya geldi. Kahvaltı sonrası öğrencilere ve velilere eğitim sistemi ve bu hafta yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Daha sonra balonlarla süslenmiş olan koridorlardan geçerek ilk gün hatırası fotoğraf çekildi. Sınıflarına geçen birinci sınıf öğrencileri ilk dersin heyecanını yaşadı. CÜ Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Kübra Yerlikaya Alim, oryantasyon eğitimine başladıklarını belirterek, bu sürecin öğrenciler ve veliler için önemli olduğunu belirtti.
Çocukların okula yeni başladığında karmaşa ve kaygı duyabileceğini dile getiren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Kübra Yerlikaya Alim, “Velilerimiz biraz sabırlı olmalı. Bu kaygıyı normal karşılayıp, çocuklarını her gün düzenli olarak okula getirmelerini unutmamaları gerekir. Çocuklar bütün sorularına cevap aramak isteyeceklerdir. Bizler o sorularına okul içerisinde cevap vereceğiz. Aynı zamanda velilerimizin de bu sorulara kısa ve net cevap vermeleri gerekmektedir. Velilerimizden vedalaşmaları olabildiğince kısa tutmalarını istiyoruz. Sınıflarda ağlayan uyum sorunu yaşayan çocuklarımız olursa bunlarla bire bir ilgileneceğiz. Sınıf öğretmeni ve PDR öğretmeni olarak uyum sorununu atlatabilmesi için yakından ilgileneceğiz. Velilerimiz okuldan ayrılırken neler yapacağına dair kısa bilgiler vermeli. Çocuklar eve geldiğinde okulda yaşadıklarını duygularını tecrübelerini anlattırsınlar. Okulun ilk günlerinde öğrencileri okula velilerin getirmesi, ayrılırken de öğretmenleriyle vedalaşarak almaları doğru bir davranış olacaktır” dedi.
Velilerin çocukları okula getirirken yeni bir oyun alanı olarak anlatmaması gerektiğinin altını çizen Alim, “Okulu yeni bir ortam, eğitsel yapı olarak anlamaları gerekir. Okul alışverişlerini veliler öğrencilerle birlikte yapmalılar. Çocuğunuz okuldan ne kadar korkarsa korksun bunu okula bir hafta düzenli olarak gelerek çözebilir” şeklinde konuştu.

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