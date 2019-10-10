Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhuriyet Tır'ı Elazığ'da

Cumhuriyet Tır'ı Elazığ'da

- Milli Mücadelenin 100. yılı etkinlikleri - Tırdan görüntü - Vatandaşlardan görüntü - Atatürkçü Düşünce Derneği Elazığ Şube Başkanı Hülya Ülkügür'ün konuşmasıELAZIĞ (AA) - Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla Türkiye'yi gezen Cumhuriyet Tır'ı Elazığ 'a geldi.Atatürk Düşünce Derneği (ADD) tarafından hazırlanan ve Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla ülke genelinde geziye çıkarılan Cumhuriyet Tır'ı Elazığ Öğretmenevi önünde halkın ziyaretine açıldı.Atatürkçü Düşünce Derneği Elazığ Şube Başkanı Hülya Ülkügür, tıra vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Tırımız da Atatürk ile ilgili görseller, milli mücadele ile ilgili orjinal dökümanlar, ulusal ve yabancı basında o gün ile ilgili çıkan yayınlar yer alıyor." dedi.

İlgili Foto Galeriler
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı