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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhuriyet Kadınları Derneğinden Diyarbakır annelerine destek - İSTANBUL

Cumhuriyet Kadınları Derneğinden Diyarbakır annelerine destek - İSTANBUL

- Dernek üyelerinin toplanması, basın açıklamasıCumhuriyet Kadınları Derneğinden Diyarbakır annelerine destekİSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Kadınları Derneği İstanbul Şubeleri üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi.Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan kadınlar, "Cumhuriyet Kadınları olarak Diyarbakır Annelerinin Yanındayız" yazılı pankart ile "Diyarbakır HDP İl Binası Önünde Evlat Nöbeti Tutan Analarımızı ve Ailelerimizi Destekliyoruz" yazılı dövizler açtı.Ellerinde Türk bayrağı bulunan gruptakiler, "Diyarbakır Anneleri PKK'yı yenecek" şeklinde slogan attı.Grup adına açıklama yapan Humay Ürek, Birleşmiş Milletler raporlarının, PKK terör örgütünün 1990'lı yıllardan bu yana sistematik olarak çocukları zorla silah altına aldığını, 3 binden fazla çocuğu kullandığını gösterdiğini söyledi.

Ürek, "Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının (TEPAV) raporlarına göre, terör örgütünün yüzde 42'si çocuktur. Bu çocukların yüzde 10'u ise 15 yaşın altındadır. Vatanımızı, milletimizi bölmeye yönelik terör eylemlerinden sorumlu olmakla birlikte küresel ve ulusal ölçekli pek çok raporla ortaya konulduğu üzere PKK terör örgütü, bireysel insan hakkı ihlallerinin de failidir ve mağdurlar çoğunlukla kadın ve çocuklardır." diye konuştu.
Çocukların, en temel insan hakkına yönelik yaşama haklarını ellerinden alan, onları yuvalarından koparan, ellerine silah veren, seks kölesi olarak istismar eden, uyuşturucu kuryesi olarak kullanan eli kanlı bir terör örgütüne rızalarıyla katılmış olduklarından bahsedilemeyeceğini ifade eden Ürek, şunları kaydetti:"Analar ayağa kalktığı zaman sorunların çözümü hızlanır. Analar çocuklarını PKK terör örgütünden kurtarmak için ayağa kalkmıştır. Kaldı ki analar yıllardır PKK terör örgütünün kaçırdığı çocukları için feryat etmektedir. Bu sorun partiler üstü, kadınıyla erkeğiyle hepimizin yüreğine ateş düşüren, insanlık onurumuzu ayak altına alan, geleceğimizi karartan toplumsal bir sorundur. Terör örgütüne doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyenlere karşı çıkmadan kadın ve çocuk hakları savunuculuğu yapmak mümkün değildir.0 Ülkemizin her karış toprağı bütün insanlarıyla bir bütündür. Diyarbakırlı annelerin 'Çocuğumu geri istiyorum' feryadına da Emine Bulut'un 'Ölmek istemiyorum' çığlığına da aynı ilkeler ve kararlılıkla ses vermek cumhuriyet kadınlarının görev ve sorumluluğudur. Herkesi bu mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz."Grup, basın açıklamasının ardından meydandan ayrıldı.

Uyuşturucu Basın Açıklaması Oturma Eylemi Uyuşturucu Kuryesi Terör Örgütü 

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