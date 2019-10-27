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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhuriyet için yürüdüler

Cumhuriyet için yürüdüler

Yürüyüşten detay

Dera Saygı Duruşu Oyaca Hatıra Fotoğrafı Çekim 

-Valinin konuşması

( SİVAS )- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sivas’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile SİVDAK tarafından kardeşler tepesine “Cumhuriyet Yürüyüşü” gerçekleştirildi SİVAS

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sivas’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile SİVDAK tarafından kardeşler tepesine “Cumhuriyet Yürüyüşü” gerçekleştirildi.
Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliği ile yapılan yürüyüşe Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, kurum müdürleri, spor il temsilciler, dağcılar ve çok sayıda sporcu katıldı.
Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sloganları atarak marşlar söyledi.

Kardeşler Tepesinde sona eren yürüyüşte saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Burada konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyetin önemine dikkat çekerek; “Cumhuriyetin kuruluşunun 96 yıl dönümü münasebetiyle bir etkinlik planladık. Bunun için emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Hem sosyal hem de sportif bir faaliyet. Güzel bir birliktelik oldu. Sivas'ımızın müreffeh bir il, ülkemizin güçlü bir devlet olması için çok çalışacağız. Başka mecburiyetimiz yoktur. Bu sembolik bir program olsa da tüm gençlik haykıracak. Ruhen doyacağız, bedenen güçlü olacağız. Aklen de hür olacağız. Bu coğrafyaya hizmet etmek çok şerefli. Hem ülkemiz için, hem bayrağımız için hem de vatanımız için hizmet edeceğiz” dedi.
Program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
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