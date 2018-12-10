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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhuriyet Gazetesi’nin bombalanması olayının faili yakalandı

Cumhuriyet Gazetesi’nin bombalanması olayının faili yakalandı

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Polis Akalan Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiye zorla senet imzalatılması ve tehdit edilmesi ile ilgili olarak üç şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Danıştay Saldırısını gerçekleştiren Alparslan Aslan ile aynı örgütten olduğu ve Cumhuriyet Gazetesi’nin bombalanması olayının faili olduğu tespit edildi. Edinilen bilgilere göre, Önceki gün Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek Çorlu KOM Grup Amirliği’ne müracaatta bulunan E.P. adlı kişi bazı kişilerin 1,5 ay kadar önce araç içerisinde kendisine silah doğrultarak 50 bin TL tutarlı senet doldurtup imzalattıkları ve paranın tahsil edilmesi noktasında kendisini tehdit ettiklerini belirterek şikayetçi oldu. E.P.’nin şüphelilerin parayı tahsil etmek üzere kendisi ile buluşmak istediklerini, kendisine ve ailesine zarar verebileceklerini de beyan etmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri ilgili makamlardan teknik araçlarla izleme kararı da alarak E.P.’nin şüpheli şahıslara yaptığı buluşma sırasındaki konuşmalarını kayıt altına aldı. Buluşmanın ardından E.P.’nin bir araca bindirilerek götürülmek üzerine harekete geçen polis 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şahısların üst aramasında E.P. adlı kişinin bahsettiği senet Vedat Ek adlı şüphelinin üzerinden çıktı. Gözaltına alınan Tekin Irşi isimli şahsın ise Danıştay Saldırısı’nı gerçekleştiren Alparslan Aslan’ın bağlı bulunduğu örgütün üyesi olduğu ve Cumhuriyet Gazetesi’nin bombalanması olayının faili olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Vedat Ek, Tekin Irşi ve Mehmet Can Çelik adlı şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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