Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında lise öğrencisi baygınlık geçirdi Haberi

-AMBULANSA GÖTÜRÜLMESİ

-ÖĞRENCİDEN DETAY

-AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Devrek ilçesindeki Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında İmam Erkek Lisesi öğrencisi C.C.M. adlı öğrenci kısa süreli baygınlık geçirdi. Öğretmenlerin müdahale ettiği öğrenci olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.





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