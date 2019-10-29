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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında lise öğrencisi baygınlık geçirdi

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında lise öğrencisi baygınlık geçirdi

ÖĞRENCİYE ÖĞRETMENLERİN MÜDAHALEDE BULUNMASI

Lise Öğrencisi Bild Lise Öğrenci 

-AMBULANSA GÖTÜRÜLMESİ
-ÖĞRENCİDEN DETAY
-AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Devrek ilçesindeki Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında İmam Erkek Lisesi öğrencisi C.C.M. adlı öğrenci kısa süreli baygınlık geçirdi. Öğretmenlerin müdahale ettiği öğrenci olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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