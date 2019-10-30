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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü (3) - ANKARA

Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü (3) - ANKARA

- Kortej yürüyüşü - Korteji izleyen vatandaşlar - Atatürk posteri - Araçların geçişi - Korteje katılan asker, polislerin geçişi - Yabancı öğrenciler - Milli sporcular - Vatandaşların geçişte çiçek atmaları - Ulus meydanı - Meydanda toplanan kalabalık - Geçişin yapılması - Eski Meclisin önünden geçilmesiANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlendi.
(3)

Polis Kalaba Alabalık Öğrenciler 

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