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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü (1) - ANKARA

Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü (1) - ANKARA

- TBMM önündeki tören - Askerlerin geçişi - Askerlerin 29 Ekim yazısı oluşturması - İstiklal Marşı'nın okunması - Kortej yürüyüşü - Kızılay'daki gösteriyi izleyen vatandaşlar - Motosikletli polislerin geçişi - Askeri araç üzerindeki gazilerin görüntüsü - Atatürk posterini taşıyan askerler - Askerlerin geçişiANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlendi.
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Gaziler Polis 

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