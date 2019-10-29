Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü (1) - ANKARA

- TBMM önündeki tören - Askerlerin geçişi - Askerlerin 29 Ekim yazısı oluşturması - İstiklal Marşı'nın okunması - Kortej yürüyüşü - Kızılay'daki gösteriyi izleyen vatandaşlar - Motosikletli polislerin geçişi - Askeri araç üzerindeki gazilerin görüntüsü - Atatürk posterini taşıyan askerler - Askerlerin geçişiANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlendi. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım