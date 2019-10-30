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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhuriyet Bayramı Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk okullarında kutlandı - TAŞKENT

Cumhuriyet Bayramı Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk okullarında kutlandı - TAŞKENT

- Törenden detaylar - Şiir okunmasıCumhuriyet Bayramı Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk okullarında kutlandıTAŞKENT - Özbekistan’ın başkenti Taşkent 'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda yapılan etkinlikle kutlandı.Özbekistan’ın başkenti Taşkent 'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda yapılan etkinlikle kutlandı.Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, büyükelçilik mensupları, veliler ve öğrencilerin katıldığı tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Er, Cumhuriyet Bayramı’nın Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini simgelediğini vurgulayarak, Atatürk’ün Cumhuriyet vesilesiyle belirlediği hedeflerden çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmanın ilimle ve irfanla mümkün olduğunu kaydetti.
Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Eyyüpkoca da Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla Kurtuluş Savaşı’nın yapıldığını ve bu zaferin Cumhuriyet’le taçlandırıldığını söyledi.

Törende, Taşkent Türk İlköğretim Okulu öğrencileri şiirler okudu, Türk ve Özbek halk oyunları ve dans gösterilerini sundu.Büyükelçi Er, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye takdim etti.

Resim Yarışması Saygı Duruşu Uygarlık Öğrenciler Halk Oyunları 

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