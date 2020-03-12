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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cumhuriyet Anıtı dezenfekte edildi

Cumhuriyet Anıtı dezenfekte edildi

Çalışmalar

-Anıttan görüntü
-Vatandaşlar
-röportajlar
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı Beyoğlu’nda dezenfekte çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda her gün yüzlerce yerli ve yabancı vatandaşın çevresinde fotoğraf çekildiği Cumhuriyet Anıtı da dezenfekte edildi. Beyoğlu genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini en aza indirmek amacıyla belediye ekiplerince dezenfekte çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda her gün binlerce vatandaşı ağırlayan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda da çalışmalar gerçekleştirildi.
Yüzlerce yerli ve yabancı vatandaşın çevresinde fotoğraf çekildiği Cumhuriyet Anıtı da dezenfekte edildi. Alanda birçok vatandaşın maskeyle gezdiği görülürken, turistler de çalışmaları dikkatle izledi. “Bir an önce ilacının bulunmasını temenni ediyoruz” Virüse karşı maskeyle vatandaşlardan Adem Tüfekçi, “Dünya üzerinde hızla yayılıyor, bunun bir an önce ilacının bulunmasını temenni ediyoruz. Kendimizi virüsten korumak için yetkililerin dediklerini yapmaya çalışıyoruz. Maske iyi mi kötü bir bilgimiz yok, kendimizi korumak için aldığımız küçük bir önlem” dedi.

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