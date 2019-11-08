Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek - EDİRNE

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek - EDİRNE

- Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni ziyaret etmesi - Öğrencilerden detaylar - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in konuşması - Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun konuşmasıCumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek: - "Ecdadımızın uzun asırlar temsil ettiği hoşgörü ve sevgiye dayalı, Allah ve peygamber sevgisine dayalı bir İslam anlayışını temsil ettik. İnşallah bundan sonra da böyle olacak"EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, "Ecdadımızın uzun asırlar temsil ettiği hoşgörü ve sevgiye dayalı, Allah ve peygamber sevgisine dayalı bir İslam anlayışını temsil ettik. İnşallah bundan sonra da böyle olacak." dedi.
Çiçek, eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanları TOBB'un katkısıyla yaptırılan Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni ziyaret etti.Cemil Çiçek, öğrencilerle sohbet ederken İslam'ın doğru anlaşılması ve anlatılmasında ilahiyat fakültelerinin önemli rol oynadığını söyledi.

İlahiyat eğitimi doğru yapılmadığı takdirde sorunların ortaya çıktığını dile getiren Çiçek, "İlahiyat eğitimi çok önemli. Ecdadımızın uzun asırlar temsil ettiği hoşgörü ve sevgiye dayalı, Allah ve peygamber sevgisine dayalı bir İslam anlayışını temsil ettik. İnşallah bundan sonra da böyle olacak." diye konuştu.
Müezzinoğlu da Edirne 'nin Osmanlı medeniyetine başkentlik yapmış bir şehir olduğunu hatırlatarak, kentin ve Balkanlar'ın önemine işaret etti.Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, konuklarına fakülte hakkında bilgi verdi.Ziyaret sonunda öğrencilere kitap hediye edildi.

Fakülte Peygamber Sevgisi Başkent Öğrenciler Peygamber 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Diyarbakır'da Onbinler Peygamber Sevdasını HaykırdıDiyarbakır'da Onbinler Peygamber Sevdasını Haykırdı
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı