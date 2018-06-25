- Cumhurbaşkanlığı Ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi Sonuçlarının Açıklanmaya Başlamasıyla Birlikte Bosna Hersek'te Yaşayan Türk Vatandaşları Sokaklara Döküldü İzle



- Şehirde yaşayan Türk vatandaşları ve çok sayıda Bosna Hersekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak için konvoy oluşturarak şehir turu attı. Kutlama için tarihi Osmanlı çarşısı Başçarşı'da bir araya gelen vatandaşlar, burada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı. Gazetecilere konuşan Gazi Hüsrev Bey Camii Müezzini Vehbiya Şeçeroviç, "Buradan Türkiye'deki tüm Türklere selam gönderiyorum. Ben Osmanlı'yım. Osmanlı'nın inşa ettiği camide çalışıyorum. Bosna, Fatih Sultan Mehmed'in duası, rahmetli Aliya İzetbegoviç'in de Recep Tayyip Erdoğan'a emanetidir." dedi.

Gösteriye destek veren Boşnak vatandaşlar da Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek ve selamlarını ilettiler.

