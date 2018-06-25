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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanlığı Ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi Sonuçlarının Açıklanmaya Başlamasıyla Birlikte Bosna Hersek'te Yaşayan Türk Vatandaşları Sokaklara Döküldü

- Cumhurbaşkanlığı Ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi Sonuçlarının Açıklanmaya Başlamasıyla Birlikte Bosna Hersek'te Yaşayan Türk Vatandaşları Sokaklara Döküldü

kutlamalar

( SARAYBOSNA ) - Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte Bosna Hersek'te yaşayan Türk vatandaşları sokaklara döküldü SARAYBOSNA


- Şehirde yaşayan Türk vatandaşları ve çok sayıda Bosna Hersekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak için konvoy oluşturarak şehir turu attı. Kutlama için tarihi Osmanlı çarşısı Başçarşı'da bir araya gelen vatandaşlar, burada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı. Gazetecilere konuşan Gazi Hüsrev Bey Camii Müezzini Vehbiya Şeçeroviç, "Buradan Türkiye'deki tüm Türklere selam gönderiyorum. Ben Osmanlı'yım. Osmanlı'nın inşa ettiği camide çalışıyorum. Bosna, Fatih Sultan Mehmed'in duası, rahmetli Aliya İzetbegoviç'in de Recep Tayyip Erdoğan'a emanetidir." dedi.
Gösteriye destek veren Boşnak vatandaşlar da Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek ve selamlarını ilettiler.
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