Cumhurbaşkanlığı uçağı Ordu’ya iniş yaptı Haberi

-Cumhurbaşkanlığına ait uçağın inişi

-Vatandaşların Cep telefonu ile uçağın inişini kaydetmesi



( ORDU ) ORDU



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’a gitmek için Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı. Partisinin, 6. olağan kongresine katılmak üzere İstanbul’dan uçakla yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı çevrede, helikopterler dakikalar öncesinden inceleme yaptı. Cumhurbaşkanlığına ait uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte Giresun’a doğru yola çıktı. Bu sırada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’ya iniş yapacağını öğrenen çevredeki bazı vatandaşlar, cep telefonları ile uçağın iniş anlarını kaydetti.

Uçak, dün hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamamıştı Öte yandan, partisinin 6. olağan kongresine katılmak üzere dün Samsun-Çarşamba Havalimanı’ndan kalkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Ordu’ya iniş yapamamıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler, tekrar Samsun-Çarşamba Havalimanı’na giderek, Ordu’ya helikopter ile gelmişti.

