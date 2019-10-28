Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:'(Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyareti) Ziyaret planlanıyor, görüşmeyle ilgili şu anda bir teyit veremiyorum' - ANKARA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:"(Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyareti) Ziyaret planlanıyor, görüşmeyle ilgili şu anda bir teyit veremiyorum" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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