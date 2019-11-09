Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile bir araya gelen Jeffrey, Dolmabahçe'den ayrıldı - İSTANBUL
- Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi önünden görüntüler - James Jeffrey'nin araçla Dolmabahçe'den çıkışıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. Görüşme sonrası Jeffrey ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden ayrıldı.
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