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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'TCG ANADOLU 2020 sonunda hizmete girecek İzle

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'TCG ANADOLU 2020 sonunda hizmete girecek İzle

Paylaşımdan detaylar

( ANKARA ) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "TCG ANADOLU 2020 sonunda hizmete girecek" ANKARA

Uzunlu Uçak Gemi Uçak Gemisi Savaş Gemisi Helikopter 


- Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG ANADOLU’nun inşa faaliyetlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gemiyi 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Tuzla’da yapımı devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU’da incelemelerde bulundu. Başkan Demir, incelemeyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Deniz Kuvvetlerimizin sahip olacağı en büyük gemi Anadolu gemisinin inşa edildiği alanda incelemelerde bulunduk. Bu gemi Türkiye’nin gurur kaynağı olacak. Bir anlamda kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen gemimiz ve çalışmalar son derece düzenli bir şekilde yürütülüyor ve süre olarak da tersaneyle konuştuğumuzda planlanan süreden yaklaşık bir yıl daha önce geminin teslim edilmesiyle ilgili tedbirlerin alındığını, alınmaya devam edildiğini gördük. İnşallah 2020’nin sonunda bu gemiyi Deniz Kuvvetlerimize vermiş olacağız. Tersaneyle konuşmalarımızda bu çalışmaların gidişatından memnun olduklarını gördük. Biz de gidişattan memnunuz. Bu incelemeyi yaparken çeşitli ürünlerin yerlileştirilmesi, yerli ürünler ve projeler kullanılmasıyla ilgili de yerinde tespitler yaptık. İnşallah bundan sonra bu tür gemilerle Türkiye de dünyada iddialı olacaktır. Hem tasarımı hem de çeşitli malzemeler, sistemler açısından da iddialı bir konuma geleceğimizi umuyoruz. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” TCG ANADOLU Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) projesi kapsamında TCG ANADOLU gemisinin yapımına başlandı. Asgari bir tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile belirlenen yere intikal ettirebilecek TCG Anadolu Gemisinin inşaatına İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesinde devam ediliyor. TCG ANADOLU, dört adet Mekanize Çıkarma Aracı, iki adet Hava Yastıklı Çıkarma Aracı, iki adet Personel Çıkarma Aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak. (ERD-BC -
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