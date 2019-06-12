Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Gaziantep'te sosyal politika müjdesi Haberi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gaziantep'te sosyal politika müjdesi Haberi

Vali Davut Gül'ün konuşması

Politika Basın Toplantısı Toplantı 

-Vedat Bilgin'in konuşması
-Toplantıya katılanlar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’nun Gaziantep özelinde yapacağı sosyal çalışma programı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
Gaziantep Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin ve protokol üyeleri katıldı.
Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’nun Gaziantep özelinde yapacağı sosyal çalışma programı ile ilgili bilgiler verildi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle beraber Cumhurbaşkanlığı’nda çeşitli kurulların oluştuğunu belirten Vali Gül, kentte 2 gün sürecek olan çalışmayla bir sosyal alanda bir politika belirleneceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin ise Sosyal Politikalar Kurulu’nun uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, “Oluşturulan bütün kurulların başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye’nin Başkanlık Sistemi’nde devleti temsil eden Sayın Cumhurbaşkanıdır. Kurul başkanvekilleri Cumhurbaşkanını temsil eder. Biz yapacağımız çalışmaların ilkini Gaziantep’te gerçekleştireceğiz. Sosyal Politikalar Kurulu, ülkenin sosyal meselelerini tespit ederek, bilhassa toplumdaki farklılıkları, yoksulluğu, gelir ilişkisi gibi kavramları kapsayan bir alandır. Bölgede sosyal alanda olan sorunların neler olduğunu ve çözüm yollarını arayacağımız bir çalışma yapacağız” dedi.
Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

İlgili Foto Galeriler
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı