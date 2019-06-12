Cumhurbaşkanlığı'ndan Gaziantep'te sosyal politika müjdesi Haberi

-Vedat Bilgin'in konuşması

-Toplantıya katılanlar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’nun Gaziantep özelinde yapacağı sosyal çalışma programı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Gaziantep Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin ve protokol üyeleri katıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’nun Gaziantep özelinde yapacağı sosyal çalışma programı ile ilgili bilgiler verildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle beraber Cumhurbaşkanlığı’nda çeşitli kurulların oluştuğunu belirten Vali Gül, kentte 2 gün sürecek olan çalışmayla bir sosyal alanda bir politika belirleneceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin ise Sosyal Politikalar Kurulu’nun uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, “Oluşturulan bütün kurulların başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye’nin Başkanlık Sistemi’nde devleti temsil eden Sayın Cumhurbaşkanıdır. Kurul başkanvekilleri Cumhurbaşkanını temsil eder. Biz yapacağımız çalışmaların ilkini Gaziantep’te gerçekleştireceğiz. Sosyal Politikalar Kurulu, ülkenin sosyal meselelerini tespit ederek, bilhassa toplumdaki farklılıkları, yoksulluğu, gelir ilişkisi gibi kavramları kapsayan bir alandır. Bölgede sosyal alanda olan sorunların neler olduğunu ve çözüm yollarını arayacağımız bir çalışma yapacağız” dedi.

Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleştirildi.



