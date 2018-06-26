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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değerlendirme toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değerlendirme toplantısı sona erdi

çıkışlardan görüntü

Salar Toplantı Kışla 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tarabya Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Tarabya Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili saat 12.00’de başlayan değerlendirme toplantısı saat 18.00 itibariyle sona erdi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile bazı bakanlar ve bürokratlar katıldı.
Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ve uyum yasalarıyla ilgili konular ele alındı.
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