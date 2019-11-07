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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği iddiasıyla yargılanan Pakize Alp Akbaba beraat etti

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği iddiasıyla yargılanan Pakize Alp Akbaba beraat etti

- Meral Akşener'in konuşması

Bild Cumhurbaşkanı 

-- Pakize Alp Akbaba'nın konuşması

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba beraat etti. Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba hakkında, CHP tarafından 5 Aralık 2017'de düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşma sebebiyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı. Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bazı CHP'li milletvekilleri de takip etti. Duruşmada Akbaba, hakkındaki suçlamayı reddetti ve beraatini talep etti. Söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, başka bir davaya ait katılma dilekçesinin bu dosyaya sehven gönderildiğini bildirerek, şikayetten vazgeçtiklerini ifade etti.
Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Akbaba'nın beraatine hükmetti.
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