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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
'Cumhurbaşkanımız inşallah terörü bitirecek' - ANKARA

'Cumhurbaşkanımız inşallah terörü bitirecek' - ANKARA

"Cumhurbaşkanımız inşallah terörü bitirecek" - ANKARA - Şehit ziyaretleri - Cebeci Askeri Şehitliği - Şehit mezarlarından görüntüler - Şehitliği ziyaret edenlerden görüntüler - Dua edenlerden görüntüler - Duygulanan ve gözyaşı akıtanlar - 2002 yılında şehit düşen Jandarma Çavuş Can Gözel'in 66 yaşındaki annesi Elmas Yılmaz'ın konuşması - Hakkari Çukurca'daki Çayırlı Karakolunda 1991 yılında çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Çavuş Necati Çiçek'in silah arkadaşı Hasan Kabasakal'ın konuşması - Mezar üzerindeki oyuncak arabalar"Cumhurbaşkanımız inşallah terörü bitirecek" - Başkentte şehit aileleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti, PKK terör örgütü ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi - Şehit annesi Elmas Yılmaz: - "Baş reisimiz, Cumhurbaşkanımız inşallah terörü bitirecek. Teröristleri yok etsinler, vatanımızı tertemiz etsinler. O askerlerin, yiğitlerin, kahramanların tırnaklarına kurban olurum" - Arkadaşı kucağında şehit düşen Hasan Kabasakal: - "Buraya bana helikopteri indirsinler anında çıkar giderim. Benim kanım aktı. Biz her zaman bu vatan ve millet için hazırız"ANKARA (AA) - Başkentte şehit aileleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti, PKK terör örgütü ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.Bayramın ilk günü sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu. Şehitlerinin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları, kabirlerin başında dua etti, Kur'an - ı Kerim okudu.2002 yılında şehit düşen Jandarma Çavuş Can Gözel'in 66 yaşındaki annesi Elmas Yılmaz, PKK tarafından oğlunun pusuya düşürüldüğünü anlattı. Hükümetin yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarıyla artık terörün bitmesini istediğini vurgulayan Yılmaz, "Yiğitlerimiz gidiyor, her şehidi gözyaşıyla gönderiyorum. Kendi yavrumun hasretiyle o şehitlere de yanıyorum." dedi.
Şehit annesi Yılmaz, PKK'yı işaret ederek şöyle konuştu:"Allah cezalarını versin. Baş reisimiz, Cumhurbaşkanımız inşallah terörü bitirecek. Teröristleri yok etsinler, vatanımızı tertemiz etsinler. O askerlerin, yiğitlerin, kahramanların tırnaklarına kurban olurum. Bu yiğitlerin toprağa konuluşu çok zor. Teröristler zalimler, hainler. Teröristleri isteyenler kahrolsun. O şehitler de aynı benim kuzum gibi. Cumhurbaşkanımıza selamımı söyleyin, onların yol arkadaşlarını da çok seviyoruz. Allah onların hepsine güç kuvvet versin, terörü bitirsinler inşallah." - "Onların Allah belasını versin"Hakkari Çukurca'daki Çayırlı Karakolunda 1991 yılında çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Çavuş Necati Çiçek'in silah arkadaşı Hasan Kabasakal ise arkadaşının kucağında son nefesini verdiğini dile getirdi.Çayırlı Karakolu'na sabah saatlerinde PKK tarafından saldırı düzenlendiğini anlatan Kabasakal, 7 saat boyunca 17 arkadaşıyla 500 teröristle çatıştıklarını anlattı. Çıkan çatışmada 17 arkadaşının şehit düştüğünü aktaran Kabasakal, şunları söyledi:"Arkadaşım Necati Çiçek şehit olmadan beş dakika önce bana vasiyet bıraktı. Bana 'Annem rahatsız. Buradan ben sağ gitmem, şehit olacağım. Annemin, babamın yanına ben varmışım gibi uğrar mısın?' dedi.
Ben 26 yıldır 15 günde bir giderim ailesinin yanına. Buraya da ayda bir gelirim."Hükümetin terörle mücadele operasyonları için ise Kabasakal, "Buraya bana helikopteri indirsinler anında çıkar giderim. Benim kanım aktı. Biz her zaman bu vatan ve millet için hazırız." dedi.
Kabasakal, HDP'ye de tepki göstererek "Onların Allah belasını versin. Hep bunlar değil mi?" ifadesini kullandı.

Mezar Taşları Terörle Mücadele Kabir Ziyareti Şehit Aileleri Terör Örgütü 

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