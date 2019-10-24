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( ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yerel yönetimlere verdiğimiz bu önem doğrultusunda iktidarımız döneminde yerel yönetimlere bütçeden ayrılan kaynak miktarı da artırılmıştır" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Eğitime ayırdığımız kaynağı, 2020 yılında 176,1 milyar liraya çıkarıyoruz” dedi.

Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2020 bütçesini sundu. Oktay, 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin dengelenme, disiplin ve değişim yaklaşımına uygun olarak hazırlandığını söyleyerek, “2020 yılı bütçemizi, konuşmamın önceki bölümlerinde sizlerle paylaştığım, Yeni Ekonomi Programı kapsamında açıklanan ekonomik, mali ve sosyal hedeflerle uyumlu olacak şekilde hazırladık. 2020 yılı bütçemizde; bütçe giderleri bir trilyon 095,5 milyar TL, faiz hariç giderler 956,5 milyar TL, bütçe gelirleri 956,6 milyar TL, vergi gelirleri 784,6 milyar TL, bütçe açığı 138,9 milyar TL olarak öngörülmüştür” ifadelerini kullandı. 2020 yılı bütçesinin hizmet bütçesi olacağını kaydeden Oktay, “Bütçedeki kaynaklarımız buyuk ölçüde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin karşılanmasında kullanılacaktır. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payı azalırken vatandaşa hizmet olarak gidecek ödemelerin payının artması sağlanacaktır. Bu çerçevede, eğitime ayırdığımız kaynağı, 2020 yılında 176,1 milyar liraya çıkarıyoruz. Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 16,1’ini tek basına eğitime ayırıyoruz. 2020 yılı bütçemizden öğrencilerimize doğrudan nakdi ve ayni olarak önemli destekler sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda tahsis edilen ödenek tutarı 26,4 milyar liradır. Bu çerçevede, 2 milyon öğrencimizin faydalandığı burs ve öğrenim kredisi için 12,5 milyar lira, bir milyon 315 bin öğrencimizin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 4,5 milyar lira, 403 bin engelli evladımızın faydalanacağı eğitim programları için yaklaşık 3,7 milyar lira, öğrencilerimize destekleme ve yetiştirme kursu çerçevesinde 1,8 milyar lira, özel okullara giden yaklaşık 160 bin öğrencimize eğitim öğretim desteği kapsamında 804 milyon lira, pansiyonlarda barınan 353 bin öğrencimize barınma desteği olarak 1,2 milyar lira verilecektir” dedi.

Sağlık alanındaki harcamaları arttırdıklarını kaydeden Oktay, “Bu kapsamda, ruhen ve bedenen sağlıklı nesillerin yetişmesi için sağlık alanındaki harcamalarımızı artırdık. Bu amaçla 2020 yılı bütçesinde 188,6 milyar lira kaynak ayıracağız. 2002 yılında yüzde 11,3 olan sağlık harcamalarının bütçe içerisindeki payını 2020 yılında yüzde 17,2’ye çıkarıyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında tedavi harcamaları için 98,4 milyar lira, ilaç harcamaları için 47,3 milyar lira, aile hekimliği için 10,5 milyar lira kaynak ayırdık” diye konuştu.

2020 yılında özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını destekleyeceklerini belirten Oktay, “2020 yılında özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını destekleyecek altyapı yatırımlarına kaynak ayırmaya devam edeceğiz. 2020 yılında merkezi yönetim bütcesi kapsamındaki idarelere yatırımları için 64,1 milyar lira kaynak ayırdık. Hükümetlerimiz döneminde yerel yönetimlere daha fazla önem verdik. Kamu hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimlere daha çok görev ve sorumluluk vererek merkezden yürütülen birçok hizmetin mahallinde daha etkin ve verimli sunulmasını sağladık. Yerel yönetimlere verdiğimiz bu önem doğrultusunda iktidarımız döneminde yerel yönetimlere bütçeden ayrılan kaynak miktarı da artırılmıştır. Bu kapsamda büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız kaynağı yüzde 18,2 artırarak 97,3 milyar lira seviyesine ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

Tasarrufların arttırılmasının hükümetin önceliği olduğunu hatırlatan Oktay, “Yurt içi tasarrufların artırılması yoluyla sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlamayı hedefliyoruz. 2020 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında bütçeden aktarılacak devlet katkısı tutarının 5,1 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz. Böylece 2020 yılı sonunda bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı tutarı 25,6 milyar liraya ulaşmış olacaktır” dedi.

(AUÖ-



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