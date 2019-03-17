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17 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yeni Zelanda’da - CHRISTCHURCH

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yeni Zelanda’da - CHRISTCHURCH

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişinden detaylarCHRISTCHURCH (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda ’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch’e kentine geldi.

Terör Saldırısı Saldırı 

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