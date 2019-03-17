Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yeni Zelanda’da - CHRISTCHURCH
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişinden detaylarCHRISTCHURCH (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda ’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch’e kentine geldi.
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