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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay valilikte - MUŞ Haberi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay valilikte - MUŞ Haberi

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın valilik önüne gelmesinden detay - Çocukların Oktay'a çiçek vermesi - Oktay polis mangasını selamladı. - Oktay valilik girişinde şeref defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muş 'ta - Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Muş 'ta, Valiliği ziyaret ettiMUŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş 'a geldi. Muş Alparslan Havalimanı'nda Vali İlker Gündüzöz, kurum amirleri ve partilileri tarafından karşılanan Oktay, ilk önce Valiliği ziyaret etti.Burada "Valilik Şeref Defteri"ni imzalayan Oktay, ardından makama geçerek Vali Gündüzöz'den brifing aldı.İl Sağlık Müdürlüğünce yeni ambulansların tanıtımının yapıldığı Hükümet Konağı bahçesine geçerek burada ambulanslar ve açılan stantlar hakkında bilgi alan Oktay, 112 Acil Sağlık ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

Yeni Ambulans Polis 

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