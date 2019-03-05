Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Valiliği ziyaret etti - SİNOP Haberi
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Sinop Valiliğini ziyareti - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a çiçek takdim edilmesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın karşılama mangasını selamlaması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın valilik şeref defterini imzalaması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Vali Köksal Şakalar'dan brifing almasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop 'ta - Fuat Oktay, Valiliği ziyaret ettiSİNOP (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarda bulunmak üzere Sinop 'a geldi. Sinop Valiliği önünde törenle karşılanan Oktay, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Köksal Şakalar'dan kentle ilgili brifing aldı.Ziyarette İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş da bulundu.
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