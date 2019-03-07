Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Terörle, kendi silahlarımızla, kendi savunma sistemlerimizle mücadele ediyoruz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terörle, kendi silahlarımızla, kendi savunma sistemlerimizle mücadele ediyoruz" - ANKARA - Meydanda toplanan insanlar - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın halkı selamlaması - Oktay'ın halka hitabıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında halka hitap etti.
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