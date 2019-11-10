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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TCG Yavuz Fırkateyni'ni ziyaret etti - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TCG Yavuz Fırkateyni'ni ziyaret etti - İSTANBUL

- Fuat Oktay ve beraberindeki bakanların gelişi - Fuat Oktay'ın TCG YAVUZ Fırkateyni ziyaretinden detaylar - Fırkateyni gezen Oktay ve bakanların geminin çalışmaları hakkında bilgi alması - Hatıra fotoğrafı çektirilmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TCG Yavuz Fırkateyni'ni ziyaret etti - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberindeki bakanlarla İstanbul Boğazı'na demirleyen TCG YAVUZ Fırkateyni'ni ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberindeki bakanlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'na demirleyen TCG YAVUZ Fırkateyni'ne sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.Oktay, Türkiye - Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Dolmabahçe Sarayı önlerine demirleyen TCG Yavuz Fırkateyni'ne geçti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar, TCG YAVUZ Komutanı Kurmay Albay Halil İlker Avcı tarafından karşılandı.Fırkateyni gezen Oktay ve bakanlar, Komutan Avcı'dan geminin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra gemi anı defterini imzaladı. Oktay ve bakanlar gemi personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.TCG YAVUZ Fırkateyni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

Gemi Personeli Misyon Hatıra Fotoğrafı 

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