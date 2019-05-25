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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sultanahmet’te kitap fuarını ziyaret etti - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sultanahmet’te kitap fuarını ziyaret etti - İSTANBUL

- - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yayınevlerinin stantlarında kitapları incelemesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yazarlarla sohbeti - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vatandaşlarla sohbetiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sultanahmet’teki 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarını ziyaret etti.

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