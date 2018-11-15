Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Somali Meclis Başkanı Şeyh Abdurrahman'ı kabul etti - LEFKOŞA
- Görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'de - Oktay, Somali Meclis Başkanı Muhammed Mursel Şeyh Abdurrahman'ı kabul ettiLEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Somali Meclis Başkanı Muhammed Mursel Şeyh Abdurrahman'ı kabul etti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35'inci kuruluş yıl dönümü için Lefkoşa 'da bulunan Oktay, Somali Meclis Başkanı Abdurrahman ile görüştü.Bir oteldeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.