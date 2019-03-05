Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop'ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop'ta

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ü ziyareti - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ziyareti - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ziyaret ettiği bir balıkçıda pişirilmiş mezgit ve barbunya ikram edilmesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çay bahçesinde oturan vatandaşla sohbet etmesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bir bebeği sevmesi - Fuat Oktay, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ü ziyaret etti, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet ettiSİNOP (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop 'ta ziyaretlerde bulundu.Beraberindeki heyetle Meydankapı Mahallesi Tersane bölgesinde esnaf ziyareti gerçekleştirilen Oktay, vatandaşlarla sohbet etti.Oktay'a, ziyaret ettiği bir balıkçıda pişirilmiş mezgit ve barbunya ikram edildi. Balıkların tadına bakan Oktay, çalışanlara hayırlı işler diledi.Kendisine balkonlardan sevgi gösterinde bulunanları selamlayan Oktay, çocuklara da oyuncak dağıttı.
Çay bahçelerini de gezen Oktay, buradakilerle sohbet ederek birlikte simit yedi.Fuat Oktay, Sinop Adalat Sarayını da ziyaret ederek, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ile görüştü.

Barbunya Çay Bahçesi Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Ozan Arife Son GörevOzan Arife Son Görev
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı