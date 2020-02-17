Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Milletimizin mayasında okumaya, anlamaya ve irfana çağıran bir hikmet vardır' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milletimizin mayasında okumaya, anlamaya ve irfana çağıran bir hikmet vardır" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "8.Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı"nda konuştu.
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