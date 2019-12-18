Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti - ANKARA
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Tatar'ın tokalaşması - Kabulden ve çalışma yemeğinden detaylarANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Oktay ve Tatar, başbaşa görüşmenin ardından çalışma yemeğine katıldı.
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