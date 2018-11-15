- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Erhürman ile görüştü



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 35. yıldönümü kutlamaları için KKTC'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, görüşmede yaptığı konuşmasında Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini belirterek, “KKTC'yi daha ileri taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye ile KKTC’nin ekonomik anlamda bir dalgalanma yaşadığını ifade eden Oktay, Türkiye'nin bunu fırsata çevirdiğini ve ekonomide iyileşme yaşandığını, bunun KKTC'ye yansıması olacağını belirtti.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ise konuşmasında, adada yaşanan krize değinerek Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden bugüne kadar yetkileri, sorumlulukları ve hakları paylaşma isteği göremediklerini belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının iki kurucu devletten biri olduğunu ve herhangi bir konu değerlendirilirken bu gerçekten hareket etmek gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Rum tarafı birlikte yönetme ve yetkiler ile hakları ortak kullanması gerektiğini anlamalı'' şeklinde konuştu

